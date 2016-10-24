До конца 2016 года в российских городах численностью свыше 50 тысяч жителей закроют пункты коллективного доступа в интернет. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По словам министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, сворачивание сети ПКД связано с нехваткой финансирования. «Если не хватает денег, есть определенная очередность: приоритет номер один — это таксофоны, приоритет номер два — это строительство оптики, приоритет номер три — это пункты коллективного доступа», — пояснил он.

При этом глава Минкомсвязи отметил, что сети ПКД как таковые начали терять популярность: сейчас через них проходит достаточно низкий объем трафика. «Нужно, конечно, признать, что пункты коллективного доступа работали тогда, когда у людей компьютеров не было, смартфонов не было. Изменился сильно мир», — добавил Никифоров.

Сейчас в России действуют около 21 тысячи пунктов коллективного доступа в интернет, поддержанием работоспособности которых за счет государства занимается «Ростелеком». Почти три четверти из них располагаются в отделениях «Почты России». За 2015 год совокупный объем трафика всех российских ПКД уменьшился на 10 % — до 564 гигабайт. Таким образом, на каждом ПКД обработали в среднем всего по 27 мегабайт информации.