Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о программе оценки протестных настроений в российских вузах, заявив, что в Кремле ничего об этом не знают. Слова Пескова приводит РИА «Новости».

«Нет, мы не обладаем никакой информацией на этот счет, поэтому ничего не могу вам сказать», — заявил Песков.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление заместителя руководителя Института стратегических исследований и прогнозов при РУДН Никиты Данюка сообщил, что в российских вузах на протяжении двух лет проводилась работа по оценке «протестного потенциала» студентов и профессоров. По словам Данюка, проверка велась примерно в 50 высших учебных заведениях столицы и в нескольких десятках региональных вузов и выявила «деструктивную пропаганду антигосударственных идей на уровне профессорско-преподавательского состава».

Уточнялось, что по итогам проверок команда Данюка составила «справки для служебного пользования» для представителей органов власти и для «определенных специализированных структур». Также была разработана серия лекций «по вопросам противодействия деструктивным политическим силам» под названием «Сценарии будущего России».