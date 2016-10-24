Федеральная антимонопольная служба начала проверять цены на iPhone 7 и допустила возможность возбуждения нового уголовного дела против компании Apple. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ФАС уточнили, что анализ цен на смартфоны будет проводиться в течение месяца или «чуть-чуть побольше». По итогам проверки будет принято решение. «Может быть возбуждено новое антимонопольное дело или объединено со старым», — заявил собеседник агентства.

Ранее глава ведомства Игорь Артемьев говорил, что если ФАС обнаружит факт координации цен на iPhone 7 (как это было в случае с iPhone 6), то будет возбуждено еще одно дело.

Продажи iPhone 7 стартовали в России 23 сентября. Смартфон объемом памяти в 32 гигабайта стоит 56 990 рублей, а объемом памяти в 128 гигабайт — 65 990 рублей. Устройство с экраном 5,5 дюйма и памятью в 32 гигабайта стоит 67 990 рублей, модель с 128 гигабайтами памяти — 76 990 рублей, а телефон с 256 гигабайтами памяти — 85 990 рублей.

В августе ФАС завела дело на Apple, обвинив компанию в координации цен на iPhone 6 и iPhone 6 Plus, которые появились на российском рынке в октябре 2015 года у более чем десяти крупных российских ретейлеров. По данным антимонопольного ведомства, цены на смартфоны в магазинах почти не отличались от указанных в пресс-релизе американской компании.