Владелец пермского клуба «Хромая лошадь», где в результате пожара погибли 156 человек, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как уточнил представитель пресс-службы Сегежского городского суда Перми, прошение Анатолия Зака об УДО будет рассмотрено 8 ноября.

В апреле 2013 года Зака приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Кроме того, суд обязал его компенсировать потерпевшим моральный и материальный ущерб на общую сумму в 158 миллионов рублей.

Пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. В результате ЧП погибли 156 человек, еще около 80 посетителей и сотрудников клуба пострадали.