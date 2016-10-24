Заместитель руководителя Института стратегических исследований и прогнозов при РУДН Никита Данюк обвинил газету «Коммерсанть» в неправильном истолковании его рассказа о работе со студентами вузов на тему протестной активности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Этот проект в целом научно-просветительский, направленный не на сбор информации для каких-либо структур. Это абсолютно неправильно истолкованная речь Никита Данюк, организатор проекта

Ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на самого Данюка, сообщил, что с 2014 года в российских вузах проводится работа по оценке «протестного потенциала» студентов и профессоров. В ходе проверок выяснилось, что в некоторых учреждениях ведется «деструктивная пропаганда антигосударственных идей на уровне профессорско-преподавательского состава». По данным издания, по их итогам команда Данюка составила «справки для служебного пользования» для представителей органов власти и разработала серию лекций «по вопросам противодействия деструктивным политическим силам» под названием «Сценарии будущего России».

Теперь же Данюк уверяет, что проект изначально носил дискуссионно-лекционный характер, а его основная задача заключалась в том, чтобы показать студентам, что за госпереворотами и «цветными» революциями на постсоветском пространстве стоят «западные силы» с их «геополитическими и экономическими интересами».

«Во время мероприятий никакой пропаганды нет. Мы как раз, наоборот, призываем студентов в первую очередь думать своим умом, своей головой и нести ответственность за свой выбор», — пояснил он.

При этом организатор проекта уточнил, что в одном из вузов сами студенты пожаловались на действующую при учреждении ячейку запрещенного в России «Исламского государства». Данюк считает, что информацию, направленную по этому поводу в правоохранительные органы, и могли посчитать справками о протестном потенциале вузов.

В Кремле уже заявили, что о существовании подобной программы по работе со студентами и преподавателями ничего не знают.