Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин раскритиковал российские власти за возвращение «в сталинские времена». Расшифровку его выступления на съезде Союза театральных деятелей России приводит онлайн-издание «Медуза».

Словами о нравственности, Родине и народе прикрываются, как правило, очень низкие цели. Не верю я этим группам возмущенных и обиженных людей, у которых, видите ли, религиозные чувства оскорблены. Не верю! Константин Райкин, худрук театра «Сатирикон»

По мнению Райкина, церковь, власть и общественные организации не должны «бороться за нравственность в искусстве», так как у него уже достаточно «фильтров из режиссеров, художественных руководителей и критиков». При этом он отмечает, что цензура возвращается в том числе и из-за самих представителей культуры.

«В кои-то веки наши деятели театра встречаются с президентом. И здесь начинаются предложения установить возможную границу трактовки классики. Ну зачем президенту-то устанавливать эту границу? Ну зачем его в эти дела… И вообще, зачем устанавливать эту границу? Кто на ней будет пограничником? Ну не надо это… Пусть ее трактуют… Кто-то будет возмущен — замечательно», — приводит пример Райкин.

По его мнению, художникам, артистам и иным представителям творческих профессий необходимо «забыть о художественных тонких рефлексиях по отношению друг к другу» и объединиться в противостоянии цензуре, чтобы не допустить дальнейшего закрытия выставок и отмены спектаклей.

В доказательство успешности этой стратегии он вспомнил, как профессиональное сообщество отстояло художественного руководителя «Театра-театра» Бориса Мильграма.

«Как-то мы встали дыбом. И вернули его на место. Представляете? Наша власть сделала шаг назад. Совершила глупость, сделала шаг назад и исправила эту глупость. Это потрясающе. Это так редко и нетипично. Мы сделали это. Вместе собрались и вдруг высказались», — напомнил он.