Еще пять стран последовали примеру Евросоюза и продлили санкции против России, связанные с присоединением к стране Крыма, до весны 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

В частности, ограничения продлили страны Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, а также Черногория и Албания, претендующие на членство в ЕС, и Украина. По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Федерики Могерини, Брюссель приветствовал это решение.

В сентябре 2016 года Евросоюз продлил действие персональных санкций в отношении 146 человек и 37 компаний из России до марта 2017-го. Под санкции попали депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации, вице-премьер России Дмитрий Рогозин, глава Крыма Сергей Аксенов, помощник президента Владислав Сурков и другие. Также в отношении России и Крыма по-прежнему действуют экономические санкции.

Кроме того, в Евросоюзе и США обсуждают введение новых санкций против Москвы из-за ситуации в Сирии. Пока о каких-то конкретных ограничениях договориться не удалось.