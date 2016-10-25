Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как население относится к идее введения полного запрета на искусственное прерывание беременности.

18 % россиян поддерживают введение

полного запрета на аборты

Против этой инициативы высказались 72 % респондентов. Каждый десятый затруднился ответить.

Одновременно с этим 21 % опрошенных выступил за исключение абортов из системы обязательного медицинского страхования. А 70 % россиян, наоборот, заявили, что прерывание беременности должно оставаться бесплатным. 9 % затруднились ответить.

По мнению населения, если аборты все-таки запретят, то это приведет преимущественно к негативным последствиям. 31 % ожидает учащения подпольных операций, 13 % — роста беспризорности, 11 % — увеличения смертности, а 8 % — обострения проблемы бедности. 3 % россиян опасаются, что на свет будет появляться больше больных детей, а 2 % переживают за здоровье женщин. Еще 13 % ожидают возникновения демографических проблем: 11 % — перенаселения, а 2 % — резкого спада рождаемости из-за боязни незапланированной беременности. Лишь 2 % опрошенных считают, что люди просто станут более предусмотрительными. Каждый сотый ожидает начала народных волнений из-за запрета абортов.

Россияне считают, что сейчас в большинстве случаев женщины решаются на прерывание беременности не по медицинским показаниям, а из-за низкого уровня жизни. Об этом заявил 51 % опрошенных. Еще 11 % списывают аборты на нежелание иметь детей, 10 % — на отсутствие поддержки со стороны отца ребенка, а 5 % — на возраст. 9 % считают, что женщины прерывают беременность по собственной глупости и безнравственности. 2 % указали, что подобные решения принимаются под давлением родственников. Лишь 6 % россиян полагают, что женщины идут на аборт из-за угрозы здоровью, их собственному или ребенка.