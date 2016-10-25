В министерстве юстиции предложили ввести запрет на ведение видеозаписей закрытых судебных заседаний и отложить обязательную запись всех заседаний до 2020 года. Об этом сообщают «Ведомости».

Такие поправки Минюст предлагает внести в принятый Государственной думой в марте 2016 года законопроект об обязательной видеозаписи заседаний по гражданским и уголовным делам. Он должен вступить в силу в 2018 году после того, как все суды будут оборудованы необходимыми системами видеозаписи. В правительстве подсчитали, что это обойдется в 1,9 миллиарда рублей единовременно, а ежегодно нововведение будет стоить 840 миллионов рублей.

Уточняется, что в Минюсте не смогли ответить на вопрос о том, с чем связан предлагаемый запрет на видеозапись закрытых судебных заседаний. В свою очередь, заместитель председателя комитета по законодательству Рафаэль Марданшин сказал «Ведомостям», что, по его мнению, причиной переноса сроков могла стать нехватка финансирования. Вместе с тем в комментарии газете адвокат Иван Павлов заявил, что суды сами будут придумывать поводы для отсрочки из-за того, что они привыкли «подгонять протокол судебного заседания под приговор».