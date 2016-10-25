Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период с 2016 по 2020 год и дальнейшую перспективу. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Предполагается, что реализация стратегии позволит сократить число новых случаев инфицирования, увеличить охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ, а больных — антиретровирусной терапией, а также снизить смертность и частоту развития осложнений от СПИДа и ассоциированных с ВИЧ-инфекцией заболеваний — гепатита B и С и туберкулеза.

Для достижения этих целей планируется решить проблему с финансированием медицинской деятельности по борьбе с ВИЧ и активнее информировать население по вопросам инфицирования и профилактики. Власти хотят создать реестр ВИЧ-инфицированных, чтобы целенаправленно оказывать им дополнительную социальную помощь. Также стратегией предусмотрена реабилитация лиц, употребляющих наркотики, и поддержка некоммерческих организаций, работающих с группами повышенного риска.

По данным Минздрава, ситуация с заболеваемостью СПИДом в России носит характер эпидемии. На конец 2015 года в стране насчитывалось 824,7 тысячи зараженных при общем охвате медицинским освидетельствованием лишь 19,3 % населения. При этом лишь 37,3 % больных находились под диспансерным наблюдением и получали антиретровирусную терапию. По словам главы Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, за первый квартал 2016 года в России выявили еще 25 тысяч больных. В среднем в России фиксируется ежегодное увеличение числа новых случаев ВИЧ-инфицирования на 10 %.