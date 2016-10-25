Россия заняла 126-е место в мировом рейтинге благотворительности, составленном Charities Aid Foundation (CAF). Доклад опубликован на официальном сайте организации.

Авторы исследования анализировали данные, собранные в 140 странах в 2015 году. Лидером рейтинга стала Мьянма, где в благотворительности в 2015 году участвовало более половины населения (63 %). Второе и третье места заняли США и Австралия соответственно.

Из доклада следует, что доля россиян, которые помогают нуждающимся, составляет 35 %. Деньги на благотворительность в 2015 году жертвовали 18 % жителей страны, при этом в 2014 году их было вдвое меньше. Отмечается, что за год Россия поднялась в рейтинге на три позиции. 124-е место нынешнего рейтинга делят между собой Литва и Словакия, 127-е место занимает Хорватия.

Как отмечают авторы исследования, в 2015 году количество россиян, жертвующих деньги на благотворительность, увеличилось почти на 11 миллионов человек по сравнению с годом ранее. Вместе с тем количество работавших волонтерами россиян в 2015 году составило 12 % (в 2014-м этот показатель составил 19 %).