Межгосударственный авиационный комитет назвал причины, приведшие к катастрофе с самолетом главы компании Total Кристофа де Маржери в октябре 2014 года в аэропорту Внуково. Об этом говорится в докладе комиссии МАК, расследовавшей крушение.

Всего, по версии комитета, к катастрофе привели 16 факторов. Среди них ведомство указало нарушение медперсоналом аэропорта требований к проведению медицинского осмотра водителей спецмашин. Это, по мнению комитета, повысило риск потребления ими алкоголя в рабочее время. Также МАК указал на нарушения технологий работы с системой контроля за летным полем во Внукове и потерю водителем снегоочистителя ориентировки при выполнении работ на летном поле. Также к катастрофе, по данным экспертов, могла привести «конструктивная особенность самолета Falcon 50EX».

Катастрофа во Внукове произошла в ночь на 21 октября 2014 года. Во время взлета самолет Dassault Falcon, на борту которого находился глава Total Кристоф де Маржери, задел крылом снегоуборочную машину, перевернулся и загорелся. Де Маржери, а также два пилота и стюардесса погибли.

К ответственности по факту случившегося привлечены сотрудники аэродромных и диспетчерских служб Внукова: руководитель полетов аэропорта Роман Дунаев, диспетчер-инструктор Александр Круглов, диспетчер руления Надежда Архипова, руководитель смены отдела эксплуатации аэродромной службы аэропорта Владимир Леденёв и водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко. Их обвиняют по части 3 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Это преступление наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет.