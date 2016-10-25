В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Метеобюро Москвы и Московской области.

«С 14 часов до 21 часа в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше», — говорится в сообщении.

Синоптики также отметили, что характер погоды в столице начинает меняться после трех недель влияния антициклона, который смещается в Поволжье. При этом рекордно высокое атмосферное давление также начинает падать. Уточняется, что антициклон уступит место наступающим с запада атмосферным фронтам, в связи с чем в четверг, 27 октября, в Москве ожидается мокрый снег.