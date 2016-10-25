Российская авиакомпания «Аэрофлот» подала иск на сумму 120 миллионов долларов к бывшему заместителю генерального директора компании Николаю Глушкову, который сейчас скрывается в Великобритании. Об этом рассказал его адвокат Василий Головин, сообщает «Интерфакс».

«Да, в данный момент заявлен иск от „Аэрофлота“ к Глушкову», — сказал Головин, уточнив, что не выходил на связь со своим клиентом.

В Савёловском суде Москвы идет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Глушкова, которому вменяют хищение 123 миллионов долларов у «Аэрофлота».

Сторона обвинения считает, что с ноября 1995 года Николай Глушков объединился с ныне покойным предпринимателем Борисом Березовским для хищения денег у авиакомпании «Аэрофлот». Березовский был руководителем преступного сообщества, считает следствие. Он добился от тогдашнего гендиректора «Аэрофлота» Евгения Шапошникова назначения Александра Красненкера и Николая Глушкова заместителями, что помогло Березовскому в дальнейшем похищать средства.