Более 80 правозащитных и гуманитарных организаций потребовали не допустить переизбрания России в Совет по правам человека ООН. Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на соответствующую петицию.

В частности, документ подписали такие крупные организации, как Human Rights Watch и Care International. Все они считают, что включение России в Совет ударит по его авторитету, так как «действия страны в Сирии контрастируют с ее риторической приверженностью правам человека». В качестве примеров приводится вето России как постоянного члена Совета безопасности ООН на резолюции с требованием прекратить огонь в Алеппо и поддержка Москвой авиаударов в Сирии.

В Кремле уже отреагировали на призыв не включать Россию в СПЧ. «Честно говоря, нам бы больше импонировало, если бы вот эти организации вели себя более активно на фоне тех зверств, которые на протяжении нескольких лет устраивают в Сирии боевики. Если бы эти организации были столь же последовательны и решительны в осуждении деятельности террористов и в поддержку тех, кто борется с ним», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Очередное голосование о составе Совета по правам человека запланировано на 28 октября. Во время него Россия, Венгрия и Хорватия будут бороться за возможность представлять в ООН Восточную Европу до 2019 года.