Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл в своем приветственном слове к участникам VII международного фестиваля «Вера и слово» прокомментировал ситуацию с протестами против строительства храмов на территориях парков, отметив, что с этим связаны люди, «не имеющие ничего общего с озеленением и благоустройством». Слова главы РПЦ приводит телеканал «Дождь».

А потом начинается: говорят «нам гулять негде», хотя мы застраиваем только маленькую часть парка. Или «тут колокола будут звонить», хотя мы звоним не в пять, а в десять утра. Или «дети будут видеть покойников на отпевании», хотя мы же не каждый день покойников отпеваем. Эти храмы — это лицо страны, лицо народа. Нормальный человек, не заряженный идеологически и политически, не будет принимать участие в протестах, если его с толку не собьют кирилл, патриарх Московский и всея Руси

Глава РПЦ также отметил, что за протестами против строительства храмов стоят политические силы, а также «язычники и сектанты». По поводу первых патриарх Кирилл уточнил, что «знает как минимум две партии, которые использовали эту тему», добавив, что «это не помогло им на выборах».

Как прокомментировал «Дождю» координатор православного движения «Сорок сороков», патриарх хотел обратить внимание на то, «насколько простые граждане оказываются вовлечены в информационную войну других сил». Он также добавил, что сами «Сорок сороков» не используют силовые методы, а лишь «защищают мирных прихожан».

21 июля появилась информация о том, что на защитников парка «Торфянка» вновь напали православные активисты из движения «Сорок сороков», выступающие за строительство храма на территории парка. В июне 2015 года жители Лосиноостровского района столицы начали протестовать против строительства в парке «Торфянка» храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Впоследствии градостроительно-земельная комиссия Москвы перенесла строительство на другой участок. Позднее представители движения заявили о том, что приостанавливают свое участие в акциях на месте строительства храма в парке «Торфянка».