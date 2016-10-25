Представители сети кинотеатров «Москино» прокомментировали ситуацию с отказом от демонстрации фильма Виталия Манского «В лучах солнца» о Северной Корее, заявив, что такое решение принято из-за плотной сетки показов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Информация, распространяемая в СМИ, не совсем корректна. Дело в том, что мы вели переговоры с дистрибьютором, компанией Сэма Клебанова, по поводу проката фильма Виталия Манского, но это была исключительно устная договоренность, письменного договора заключено не было. У нас сейчас очень плотная сетка показов, а кинозалы, как правило, однозальные. Более того, сейчас каникулы, и у нас проходит Большой фестиваль мультфильмов, с которым „Москино“ сотрудничает уже десять лет», — заявила пресс-секретарь сети Ксения Шатрова.

Ранее сообщалось, что в восьми кинотеатрах Москвы отказали режиссеру-документалисту Виталию Манскому в показе его нового фильма «В лучах солнца», посвященного жизни граждан Северной Кореи. Сам режиссер рассказал, что отказ пришел от семи кинозалов государственной сети «Москино», а также от кинотеатра «Эльдар», где сослались на распоряжение главы московского департамента культуры Александра Кибовского. В итоге, по словам Манского, в России осталось только 20 кинотеатров, которые будут показывать фильм.

Документальная картина «В лучах солнца» снималась Манским и его командой в Пхеньяне. В ней рассказывается о восьмилетней девочке, которая должна вступить в Детский союз в государственный праздник День солнца. Сценарий фильма был написан северокорейской стороной. Весь отснятый материал Манский должен был сдавать на проверку, однако оператор Александра Иванова снимала камерой с двумя картами памяти — благодаря этому удалось сохранить материал, не подвергшийся цензуре в Северной Корее. В прокат картина должна выйти 27 октября.