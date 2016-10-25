Власти сократили список продуктов, запрещенных для ввоза на территорию России из стран Евросоюза. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В частности, из санкционного списка исключили мальков камбалы тюрбо, лосося атлантического и лаврака обыкновенного, а также молодь белоногой креветки, устриц и мидий.

В августе 2014 года Россия ввела годовой запрет на импорт некоторых категорий продовольственных товаров из США, Австралии, Канады, Евросоюза и Норвегии. Меру приняли как ответ на санкции против России, объявленные рядом стран из-за ситуации на Украине. Продуктовое эмбарго коснулось фруктов, овощей, молочной продукции, мяса и рыбы. Позже из-под действия запрета вывели концентраты растительных и животных белков, спортивное питание, безлактозное молоко, БАДы и витаминно-минеральные комплексы. Также был снят запрет на поставки семенного картофеля, смолта (мальки для аквакультуры), лука-севка, сахарной гибридной кукурузы и гороха для посева.

В июле 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении продуктового эмбарго до 31 декабря 2017 года.