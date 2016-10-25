Прокуратура обжаловала приговор сыну вице-президента «Лукойла» Руслану Шамсуарову и другим участникам гонки с полицией на автомобиле «Гелендваген». Об этом сообщает «Интерфакс».

«В Гагаринский районный суд поступило представление прокуратуры по уголовному делу по обвинению Шамсуарова, Ускова и Маджидова», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее суд приговорил двух участников инцидента, в том числе и Шамсуарова, к исправительным работам и штрафу за оскорбление полицейских. Третий обвиняемый был оправдан. Прокуратура требовала для сына вице-президента «Лукойла» два года и один месяц лишения свободы.

22 мая автомобиль Mercedes Geländewagen без номеров, принадлежащий сыну вице-президента «Лукойла» Руслану Шамсуарову, устроил гонки с полицией, неоднократно нарушая правила дорожного движения. При этом Шамсуаров сидел на пассажирском сиденье и вел видеотрансляцию событий.

Следственный комитет возбудил в отношении Руслана Шамсуарова, Абдувахоба Маджидова и других находившихся в машине лиц уголовное дело об оскорблении представителей власти (статья 319 УК РФ), а также об угрозе применения насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) за гонки по Москве на внедорожнике Geländewagen. В конце июня Маджидову назначили 200 часов исправительных работ и лишили его прав на четыре месяца.