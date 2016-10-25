Останкинский суд продлил до 27 ноября арест генеральному директору сгоревшей типографии «Печатный экспресс» Сергею Москвину и главному инженеру Антону Яцкову. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении Яцкову и Москвину меры пресечения в виде содержания под стражей до 27 ноября», — заявила пресс-секретарь суда Кристина Батырова.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет предъявил обвинение в нарушении требований пожарной безопасности генеральному директору типографии Москвину и главному инженеру компании Яцкову, ответственному за соблюдение противопожарной безопасности. Позже в отношении Москвина было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

Пожар произошел утром 27 августа в одном из складских помещений типографии «Печатный экспресс» на Алтуфьевском шоссе. Огонь распространился по всему четырехэтажному зданию. В результате пожара погибли 17 человек. Большинство из них были гражданами Киргизии.