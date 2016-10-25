В отделении одного из банков в центре Москвы произошло возгорание. Об этом этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на заявление Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.

«Пожар произошел в отделении банка на улице Рождественка, дом 5/7 из-за короткого замыкания в проводке», — заявил собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пожар произошел в отделении Бинбанка на улице Рождественка. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Посетителей и работников учреждения эвакуировали. Информации о пострадавших нет.