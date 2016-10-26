Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому депутатам Государственной думы предоставят больше автомобилей со спецсигналами. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что теперь депутаты Госдумы нового созыва смогут пользоваться 12 машинами с мигалками. При этом депутатам предыдущего созыва, согласно указу президента от 2012 года, полагались восемь таких автомобилей.

С чем связано увеличение числа машин с мигалками в Госдуме, неизвестно.

Согласно указу президента от 2012 года, больше всего машин со спецсигналами положено сотрудникам Федеральной службы безопасности — 207. Министерству внутренних дел было выделено 98 автомобилей с мигалками, Генпрокуратуре — 30, администрации президента — 22. Еще одна машина с мигалкой находится в распоряжении Счетной палаты.