Исполняющий обязанности главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Сергей Вазюлин назвал руфинг и зацепинг «спланированными акциями», призванными оказать влияние на молодежь. Слова Вазюлина приводит РИА «Новости».

«Зацепинг и руфинг — это уже достаточно спланированная акция вовлечения молодежи и несовершеннолетних на различные опасные объекты на дорогах», — заявил Вазюлин, добавив, что средства массовой информации и интернет «способствуют продвижению этих увлечений среди молодежи».

Также представитель СК привел данные неназванных экспертов, согласно которым такое продвижение является одной из составляющих воздействия на население извне. Вазюлин отметил, что по этой причине «важно отслеживать, кто управляет сайтами, посвященными руфингу и зацепингу». По его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос о введении новых норм уголовной ответственности за такую деятельность. В частности, рассматривают возможность внесения поправок в статью 110 Уголовного кодекса («Доведение до самоубийства»).

Руфинг — это современная городская субкультура, представители которой залезают на крыши различных зданий и сооружений. Зацепинг — это способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется к вагонам снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы. Зацепер может ехать на крыше, на открытых переходных и тормозных площадках, с боковых или торцевых сторон вагонов.