В «Сколково» из зала заседаний, где проходит форум «Открытые инновации», эвакуировали его участников, в том числе премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что во время дискуссии ведущий попросил «в целях безопасности покинуть помещение». По данным ТАСС, в здании произошел пожар. РИА «Новости» сообщает о «нескольких хлопках».

Как рассказали в службе пожарной безопасности, произошло короткое замыкание, вызвавшее пожар. По сведениям ТАСС, возгорание уже ликвидировано. Вместе с тем интернет-издание «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс» сообщает, что в пресс-службе правительства подтвердили информацию о коротком замыкании.

Помимо Медведева, в форуме принимали участие вице-премьер Аркадий Дворкович и другие члены правительства.