Россия заняла 75-е место в мировом рейтинге обеспечения равноправия между женщинами и мужчинами. Он был обнародован в Женеве в ежегодном докладе Всемирного экономического форума, передает ТАСС.

Всего в рейтинге 144 государства. В топ-3 вошли Исландия, Финляндия и Норвегия. Для составления рейтинга в ВЭФ анализируют «индекс гендерного разрыва». В нем учитывается информация о правах и роли женщин и мужчин в разных сферах общественной, экономической и политической жизни.

Результат России, которая встала между Венесуэлой и Румынией, говорит, что разрыв в обеспечении гендерного равенства в стране преодолен на 69,1 %. Для сравнения, у лидера рейтинга — Исландии — 87,4 %. Однако это немного больше среднего уровня по миру, который равен 68 %.

Рейтинг обеспечения равноправия между женщинами и мужчинами ВЭФ составляется уже в 11-й раз.