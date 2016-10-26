Заместитель министра культуры России Александр Журавский прокомментировал высказывание художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина о «возвращении в сталинские времена» и цензуре в искусстве, заявив, что у последнего нет оснований для подобных заявлений. Слова Журавского приводит «Интерфакс».

«Нас очень удивили слова Константина Аркадьевича Райкина как по поводу возможного закрытия театра, так и по поводу наличия „цензуры“ и „наездов“ на театры. У театральных деятелей нет никаких оснований для подобных заявлений», — заявил замминистра, добавив, что ведомство не требует «ничего, что связано с творческими показателями» и не вмешивается в выбор театральных пьес и материалов. Вместе с тем Журавский заявил, что в Минкультуры заинтересованы в том, чтобы «экономические показатели улучшались».

Ранее Райкин раскритиковал российские власти за возвращение «в сталинские времена». По его мнению, церковь, власть и общественные организации не должны «бороться за нравственность в искусстве», так как у него уже достаточно «фильтров из режиссеров, художественных руководителей и критиков». При этом Райкин отметил, что цензура возвращается в том числе и из-за самих представителей культуры.

Вместе с тем 19 октября Райкин заявил, что «Сатирикон» «уже полгода находится в простое и может распасться» из-за отсутствия денег. Он пояснил, что в настоящее время театр «находится в сложном периоде своего развития», так как его здание все еще закрыто на реконструкцию, которая проходит за счет средств инвесторов, а все бюджетные деньги идут на аренду помещений для спектаклей. Райкин добавил, что театру необходима «некая сумма, которая должна быть заплачена за аренду», а средства, выделяемые Минкультуры, не покрывают расходов.