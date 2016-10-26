В Москве 30 октября состоится митинг против строительства в районе парка «Сосняк на Живописной». Об этом The Village сообщили организаторы акции.

Они призывают жителей Москвы высказать протест против строительства жилых комплексов на улицах Паршина и Берзарина, из-за которых придется уничтожить парк на Живописной возле стадиона «Октябрь». «Заявленная цель публичного мероприятия — выражение протеста против строительства высотного жилого дома в районе Хорошёво-Мнёвники по адресу улица Живописная вл. 21», — говорится в описании акции.

Участники митинга начнут собираться 30 октября с 13:00 на площадке около Курчатовского Дома культуры по адресу: улица Рогова, 1/8.