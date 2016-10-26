Синоптики объявили оранжевый уровень опасности погоды в Москве из-за активного атлантического циклона, в связи с которым в столице ожидается снегопад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Этот уровень означает, что есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении метеослужбы.

Отмечается, что в Москве слабый снег начнется вечером 26 октября, ночью он усилится. Метеорологи ожидают, что за 12 часов в столице выпадет 3–5 сантиметров осадков, на дорогах образуется гололедица, а на тротуарах — наледи. При этом, по данным синоптиков, средняя суточная температура на большей части европейской территории страны окажется ниже нормы на 2–3 градуса.