В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) поступила заявка на регистрацию бренда «Забивака» — заявителем выступил москвич Юрий Шалыгин. Об этом сообщает информагентство «Москва».

Как пояснил агентству сам Шалыгин, он решил зарегистрировать символ «Забивака», чтобы опередить «тех, кто хочет на этом заработать».

«Министерство спорта, как и любая другая государственная организация, бывает несколько медлительной, и на оформление патента у них могло бы уйти достаточно много времени. Поэтому я как простой болельщик решил зарегистрировать бренд „Забивака“ как можно быстрее, чтобы опередить тех, кто захочет на этом заработать», — заявил Шалыгин, добавив, что как только к нему обратится Минспорт, он передаст им этот бренд бесплатно.

Как, в свою очередь, пояснил президент Первой патентной компании Анатолий Аронов, подобный случай не является уникальным. «Это распространенная практика, чтобы не создавать препятствий для регистрации бренда государственными организациями. После прохождения официальной регистрации в Роспатенте право на бренд может быть уступлено», — отметил Аронов.

Ранее стало известно, что официальным символом чемпионата мира по футболу 2018 года по результатам голосования стал волк «Забивака». В голосовании также участвовали кот и амурский тигр.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России в 2018 году с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проводиться в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Волгограде, Сочи, Ростове-на-Дону и Саранске.