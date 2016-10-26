Обновление: добавлен комментарий представителей IKEA

Следственный комитет России вновь возбудил уголовное дело об уклонении компанией IKEA от уплаты налогов на прибыль в размере свыше 32 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Заместитель руководителя следственного отдела по городу Химки ГСУ СК РФ по Московской области постановил возбудить уголовное дело по факту уклонения АО «ИКЕА Айнрихтунгс ГмбХ» (резидентство — Германия) от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 Уголовного кодекса)», — говорится в постановлении. В нем также уточняется, что дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

По версии следствия, в 2011 году IKEA значительно занизила стоимость своих активов во время продажи торговых центров в России, из-за чего бюджет страны недополучил 32,3 миллиарда рублей. Сумма сделки по выкупу доли в «ИКЕА Мос» тогда составила 840 миллионов евро или около 35 миллиардов рублей. При этом специалисты сочли, что рыночная стоимость доли составляла более 162 миллиардов рублей, что в 4,7 раза выше цены сделки.

Ранее СК уже возбуждал аналогичное дело в отношении IKEA, однако через девять часов прокуратура сочла его незаконным, а обвинения — необоснованными.

UPD (17:50): Представители компании IKEA рассказали The Village о том, что отвергают обвинения Следственного комитета в свой адрес. Как отметили в IKEA, таким образом с компании пытаются повторно взыскать уже уплаченные налоги.

«СКР по Московской области нестандартно, в противоречии со сложившейся международной практикой трактует положения cоглашения между Россией и Германией», – приводятся в пресс-релизе слова адвоката Дмитрия Штукатурова.

Он уточняет, что, согласно статье 13 соглашения между Россией и Германией об избежании двойного налогообложения, полученные немецкой компанией доходы от продажи акций российской компании, активы которой, как у «ИКЕА Мос», состоят из недвижимого имущества более чем на 50 %, не подлежат налогообложению в России.

«В связи с тем, что ИКЕА Айнрихтунгс ГмбХ является резидентом ФРГ, налог на прибыль этой компанией был оплачен в бюджет ФРГ», — добавил адвокат.