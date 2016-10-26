Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров прокомментировал возможную блокировку социальной сети LinkedIn на территории России. Его слова приводит информагентство RNS.

То, что такие ограничения есть, как я понимаю, коллеги обсуждают это в суде. Я не видел материалов этих судебных дел, но уверен, что судья вынесет то или иное решение, основанное на законе. Не знаю, какие там обстоятельства, но то, что закон вступил в силу, его соблюдение будет все чаще проверяться безотносительно к тому, что это за компании. Это и российские, и зарубежные компании николай никифоров, глава Минкомсвязи России

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал через суд заблокировать на территории России социальную сеть LinkedIn за нарушение закона «О персональных данных». В своем иске ведомство указало, что социальная сеть «собирает и передает данные российских граждан без их согласия» (речь идет о тех, кто не зарегистрирован в LinkedIn), тем самым нарушая «права и свободы человека и гражданина, в том числе право на неприкосновенность его частной жизни, личную и семейную тайну». Кроме того, по данным Роскомнадзора, соцсеть не перенесла серверы в Россию, как того требует законодательство.

В Роскомнадзоре пояснили, что решили проверить деловую сеть после появления публикаций в средствах массовой информации об утечках данных ее пользователей в результате хакерских атак. Уточняется, что Таганский суд Москвы удовлетворил требования Роскомнадзора 4 августа, но решение еще не вступило в силу. Вместе с тем представители LinkedIn в настоящее время оспаривают постановление в Мосгорсуде. Жалобу соцсети рассмотрят 10 ноября.