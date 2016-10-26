Главный редактор газеты «Ведомости» Татьяна Лысова в марте 2017 года покинет свой пост. Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что о своем решении Лысова объявила на заседании совета директоров АО «Бизнес Ньюс Медиа», издающего газету «Ведомости». Совет признал удовлетворительным исполнение бюджета и предварительные финансовые итоги 2016 года, а также утвердил бюджет компании на 2017 год. Свое намерение в будущем поменять работу Лысова объяснила личными обстоятельствами.

«У меня дети-школьники, и большую часть их жизни они видели маму только по утрам и по выходным. Это плохо и для них, и для меня. Давно пора уделять им больше внимания, пока оно им еще нужно», — заявила Лысова, добавив, что уход из «Ведомостей» — «исключительно ее инициатива без внешних или внутрикорпоративных причин».

Возможные кандидатуры на пост нового главного редактора «Ведомостей» на заседании совета не обсуждались. У самой Лысовой предложений о другой работе в настоящее время нет.

Татьяна Лысова работает в «Ведомостях» с 1999 года, в разные годы она занимала должность главного редактора и редакционного директора издательского дома «Бизнес Ньюс Медиа».