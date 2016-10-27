Кинорежиссер Андрей Звягинцев раскритиковал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова за его высказывания о праве государства «заказывать искусство». Его слова приводит газета «Коммерсантъ».

Если помните, есть такая вульгарная шутка: «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует». Примерно таково и представление власти об искусстве. Эти люди решили, что именно они знают, что нужно народу, и на его деньги заказывают свои жалкие поделки. Как правило, выходят произведения очень ограниченные — и ремесленным исполнением, и узостью взгляда на предмет Андрей Звягинцев, кинорежиссер

При этом Звягинцев особо подчеркнул, что власти постоянно забывают, что «деньги, на которые они „заказывают“ свои агитки, взяты у народа». «Как-то раз мне довелось дискутировать с господином Мединским вокруг той же темы, и меня удивило, с какой искренней убежденностью он верит в то, что это они дают нам деньги. То простое обстоятельство, что эти деньги такие же мои, как и его, ему просто не приходит в голову», — привел он пример.

По мнению кинорежиссера, чиновники должны осознать, что «их дело — организовывать и поддерживать труд людей, а не раздавать им свои „заказы“». «Пока вы исполняете волю народа, получая зарплату из народных денег, помогайте свободным художникам осуществлять свою деятельность, а не мешайте им. Услышьте же, наконец, что они не хотят ваших „заказов“. Не хотят с вами ни ужинать, ни танцевать», — добавил он.

Одновременно с этим Звягинцев обратил внимание, что Песков не стал комментировать слова художественного руководителя «Сатирикона» Константина Райкина о «чудовищных выходках людей, публично ломающих скульптуры и обливающих мочой фотографии». По его мнению, «государство предпочитает всего этого не замечать», так как «активность этих расплодившихся как кролики общественных организаций, этих безнравственных блюстителей нравственности и есть истинный госзаказ, даже если оскорбленные действуют из собственных убеждений».