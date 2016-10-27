Мэрия Москвы одобрила заявку Общественной палаты России на проведение в центре столицы шествия и митинга-концерта по случаю Дня народного единства. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Предполагается, что в праздничных мероприятиях 4 ноября примут участие 10 тысяч человек. Шествие начнется в 10:30 на Пушкинской площади. Колонна пройдет по Тверской улице и завершит свое движение на Манежной площади.

В 11:00 на пересечении Тверской с улицами Охотный Ряд и Моховая начнется концерт под лозунгом «Мы едины!».