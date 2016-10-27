Министерство связи и массовых коммуникаций запустит сервис для сбора жалоб на некачественное предоставление госуслуг. Об этом сообщает газета «Известия».

Специальный виджет установят на сайтах всех федеральных и региональных органов исполнительной власти. Одновременно с этим их подключат к разработанной в 2015 году государственной информационной системе досудебного обжалования решений и действий чиновников при оказании госуслуг. Именно через нее будут обрабатываться жалобы на отдельных сотрудников или целые ведомства — например, об отказе в приеме документов или нарушении срока предоставления услуг. При этом пользователь сможет выбрать предпочтительную форму оповещения о решении проблемы: в личном кабинете, письмом или по СМС. Запрос должны рассмотреть в течение 15 дней.

На разработку виджета Минкомсвязи потратит до 6,7 миллиона рублей. Участники рынка считают эту сумму завышенной в несколько раз. Подрядчик пока не определен. На выполнение работ претендуют две компании — «Центр разработки» и «Наумен консалтинг». Предполагается, что готовый сервис представят уже к 25 ноября 2016 года.

За период с 1 января 2015 года по 1 августа 2016 года через систему досудебного обжалования подали свыше 14 тысяч обращений. 12,5 тысячи из них уже обработаны. Чаще всего россияне жалуются на проблемы с назначением пенсий, рассмотрением заявлений на распоряжение материнским капиталом, а также на получение справок по налогам, сборам и штрафам.