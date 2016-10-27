Онлайн-сервис «Связной Трэвел» оценил результаты бронирования авиабилетов и составил рейтинг самых популярных среди москвичей направлений перелетов на 4 ноября. The Village публикует результаты исследования.

Место Направление

Ереван

Симферополь

Сочи

Минеральные Воды

Санкт-Петербург

Тбилиси

Казань

Мюнхен

Калининград

Цюрих

Отмечается, что за год в первой десятке самых популярных направлений произошло несколько изменений. В частности, сменился лидер — в 2015 году на первой строчке располагался Санкт-Петербург. Вместе с тем на 20 % выросла популярность Симферополя, на 63 % — Сочи.

При этом в 2016 году из топ-10 выпали Париж, Киев и Нью-Йорк.