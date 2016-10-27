Федеральное агентство воздушного транспорта проведет проверку в связи с участившимися задержками рейсов авиакомпании Azur Air. Об этом сообщает интернет-издание «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

Уточняется, что такое решение было принято после того, как рейс из Екатеринбурга во Вьетнам, на который зарегистрировались 336 человек, задержали более чем на 42 часа.

Как сообщили в Росавиации, задержка была вызвана неисправностью воздушного судна. «Авиакомпания не смогла своевременно предоставить резервный борт, чтобы сократить время задержки до минимума и надлежащим образом исполнить свои обязательства перед пассажирами», — заявили представители ведомства.

Для разъяснений обстоятельств произошедшего с рейсом во Вьетнам в Росавиацию вызвали генерального директора авиаперевозчика. Кроме того, ведомство намерено проверить Azur Air на выполнение требований правил по обслуживанию пассажиров в случае длительных задержек.

Ранее стало известно, что проверку в связи с длительной задержкой рейса из Екатеринбурга во Вьетнам начала Уральская транспортная прокуратура.

Azur Air выполняет рейсы из 30 городов России по 29 направлениям. У авиакомпании 14 самолетов Boeing разных моделей.