Академики и члены-корреспонденты Российской академии наук объединились в инициативную группу и потребовали вернуть на рассмотрение вопрос о лишении министра культуры Владимира Мединского, диссертацию которого они считают лженаучной, ученой степени. Также они требуют отправить в отставку руководителей Высшей аттестационной комиссии, не давшей хода этому делу. Заявление ученых опубликовано на сайте издания «Коммерсантъ».

Даже если отвлечься от многочисленных ошибок и несообразностей в тексте диссертации, о которых уже писали специалисты, и от формальных нарушений вроде включения в список публикаций несуществующих работ, особое внимание привлекает главный методический принцип, лежащий в основе этой работы: критерием истинности и достоверности исторического труда автор объявляет соответствие «интересам России», право на определение которых он себе присваивает. Презрение к историческим фактам и готовность заменить их мифами, если они отвечают его собственному представлению о национальных интересах, Мединский неоднократно и открыто провозглашал своим принципом и в публичных выступлениях, в том числе и в самое последнее время. Очевидно, что работы, основанные на таких принципах, стоят за пределами науки, а если претендуют на название научных, то речь идет о лженауке «клуб 1 июня», заявление инициативной группы академиков и членов РАН

Документ подписали 24 академика и членкора РАН, которые входят в «Клуб 1 июля» — объединение, выступающее против реформы академии.

В 2011 году на базе Российского государственного социального университета Владимир Мединский защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков». В 2016 году участники проекта «Диссернет», который борется с плагиатом в диссертациях, проанализировали работу министра и заявили, что нашли в ней большое количество заимствований. Участвовавшие в анализе доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский также усомнились в научной ценности исследования Мединского. После этого ученые вместе с представителями «Диссернета» внесли в Высшую аттестационную комиссию заявление о лишении Мединского ученой степени. ВАК, однако, отозвала их заявление.