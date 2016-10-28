Художественному руководителю Театра.doc Михаилу Угарову не дали улететь в Берлин из московского аэропорта Шереметьево. Об этом на своей странице в Facebook написала актриса Зарема Заудинова.

«Худрука Михаила Угарова не пропустили на границе Шереметьева в Берлин. Без объяснения причин: „распоряжение ФСБ“», — сообщила она.

Как сообщает «Новая газета», эту информацию подтвердила одна из основателей и директор театра Елена Гремина, которая также является супругой Угарова. «Ему показали документ», — сказала Гремина.

Михаил Угаров — режиссер, сценарист и один из основателей фестивалей «Новая пьеса» и «Любимовка». В репертуаре Театра.doc есть спектакль про фигурантов «болотного дела», также здесь показывали украинский фильм о событиях на майдане в поддержку арестованного режиссера Олега Сенцова. Один из таких показов в 2014 году остановила полиция.