Утром в пятницу, 28 октября, домой к двум бывшим фигурантам «болотного дела» — участнику проекта «ОВД-Инфо» Алексею Полиховичу и Андрею Барабанову — явились сотрудники полиции.

По словам Полиховича, правоохранители представились оперуполномоченными местного ОВД. Они хотели взять с него объяснения по поводу его судимости. Полицейские уточнили, не является ли Алексей спортивным фанатом, а затем ушли, пригласив его на беседу в отделение с целью профилактики «экстремистских и террористических преступлений». Экс-фигурант «болотного дела» разговаривал с правоохранителями через закрытую дверь. Он собирается прийти в отдел полиции, но только в присутствии адвоката.

Андрей Барабанов также заявил, что явившиеся к нему полицейские сослались на профилактику экстремизма. Он только вернулся в Россию из Чехии.

Фигурантами «болотного дела» стали участники «Марша миллионов», состоявшегося 6 мая 2012 года на Болотной площади. Согласованное шествие и митинг переросли в столкновения демонстрантов с полицией. По итогам акции задержали около 400 человек. 29 из них привлекли к уголовной ответственности. В феврале 2014 года Полиховича приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Барабанов получил на месяц больше. Первый вышел на свободу в сентябре 2015-го, а второй — в декабре.