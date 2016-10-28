В России зафиксировали резкое улучшение отношения населения к государственным институтам. Об этом свидетельствует последнее исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Из него следует, что в октябре 2016 года продолжился наметившийся месяц назад рост одобрения деятельности президента и правительства. Рейтинг первого вырос с 80 до 81,8 %, а второго — с 54,7 до 58,3 %. Одновременно с этим увеличилась лояльность населения к парламенту. Удовлетворенность Госдумой поднялась с 39,7 до 45,5 %, а Советом Федерации — с 42,1 до 46,4 %. Доля недовольных властью при этом, наоборот, сократилась, то есть рост обеспечивался не только за счет неопределившихся.

Одобрение деятельности политических партий осталось на прежнем уровне в 45,1 %. При этом доля довольных оппозицией резко уменьшилась — с 36,4 до 31,6 %.

Также пошатнулись позиции правоохранительных органов и СМИ. Количество россиян, одобряющих их работу, уменьшилось, а доля неудовлетворенных их деятельностью, наоборот, увеличилась.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров связал рост рейтинга государственных институтов с общим улучшением экономической обстановки в России. В первой половине 2016 года она ухудшалась, что также отражалось на оценках деятельности властей. «К лету экономическая ситуация стала стабилизироваться, вслед за этим, с лагом в пару месяцев, остановился процесс ухудшения социального самочувствия. В сентябре стабилизация повседневной жизни дошла до политики: тренд развернулся в сторону повышения. Первым пошел в рост рейтинг президента и правительства. В октябре повышательная тенденция захватила и федеральные представительные органы», — пояснил он.