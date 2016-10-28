Правительство предложило продлить заморозку индексации зарплат госслужащих, денежного довольствия военнослужащих и оплаты труда судей на 2017 год. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Он же предусматривает приостановку индексации размера материнского капитала до 1 января 2018 года и предполагает увеличение стипендиального фонда в 2017 году.

В конце 2014 года в России ввели мораторий на индексацию зарплат госслужащих, военных, судей и прокуроров. В 2015 году заморозку продлили на 2016 год. Сейчас министерство финансов предлагает в принципе отказаться от обязательного повышения зарплат на величину инфляции. По мнению ведомства, проводить индексацию стоит только в том случае, если это позволяют возможности бюджета. В нем же и будут прописываться параметры увеличения выплат.