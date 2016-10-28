В преддверии 30 октября, Дня памяти жертв политических репрессий, правозащитный центр «Мемориал» опубликовал список политических заключенных России.

«Под политзаключенными мы понимаем как людей, отбывающих наказание, связанное с лишением свободы, так и тех, к кому в качестве меры пресечения применены содержание под стражей или домашний арест», — говорится в сообщении «Мемориала». Все критерии отнесения к политзаключенным можно найти на сайте центра.

102 политических заключенных

есть сейчас в России

Список «Мемориала» делится на две части: в первую вошли люди, лишенные свободы в связи с реализацией права на свободу вероисповедания, их 50 человек, во второй — все остальные политзаключенные. «Оба списка заведомо неполны. В них только те люди и дела, о которых нам удалось собрать и проанализировать достаточно материалов, чтобы сделать аргументированный вывод о политически мотивированном и незаконном характере уголовного преследования», — отмечается на сайте центра.

В списке 2015 года было 50 человек, таким образом, за год количество политических заключенных в России выросло более чем в два раза.

Правозащитный центр «Мемориал» и информационно-просветительский центр «Мемориал» входят в список некоммерческих организаций — иностранных агентов.

Действующее законодательство признает некоммерческие организации иностранными агентами, если они получают финансирование из-за границы и занимаются политической деятельностью. К иноагентам предъявляются особые требования, касающиеся распространения информации в СМИ и интернете. Все их публикации должны сопровождаться отметкой о том, что их автором является иностранный агент. В противном случае НКО могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей. «Мемориал» уже был оштрафован на 300 тысяч рублей.