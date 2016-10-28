Американские власти закрыли расследование по делу о смерти бывшего министра печати России Михаила Лесина. Об этом сообщает министерство юстиции США.

По версии следствия, 4 ноября 2015 года Лесин пришел в свой номер в отеле в Вашингтоне после нескольких дней постоянного употребления алкоголя и находился там один. Он несколько раз упал, в результате чего получил повреждение головы и других частей тела. Эксперты уверены, что смерть российского медиаменеджера — несчастный случай.

Михаил Лесин скончался в возрасте 59 лет 5 ноября 2015 года. Его тело нашли в номере «люкс» гостиницы Dupont Circle Hotel в Вашингтоне. Изначально считалось, что причиной смерти стал инфаркт, однако в марте 2016 года американские судмедэксперты установили, что Лесин скончался от «тупой силовой травмы головы».

После смерти медиаменеджера появилось несколько конспирологических теорий. Так, российский оппозиционер Алексей Навальный, называющий Лесина «одним из крупнейших и зловреднейших коррупционеров», предположил, что бывшего министра печати могут скрывать по программе защиты свидетелей, чтобы тот дал показания против президента России Владимира Путина или его приближенных. По другой версии, Лесина могли убить как раз из-за его готовности сотрудничать с ФБР.

С 1999-го по 2004 годы Михаил Лесин возглавлял министерство печати России. До этого он занимал посты заместителя председателя ВГТРК и руководителя управления президента по связям с общественностью, а также активно участвовал в предвыборном штабе Путина в 2000 году. С 2013-го по 2015 годы он руководил холдингом «Газпром медиа».