В 10:00 в субботу, 29 октября, в Москве началась акция «Возвращение имен», посвященная памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Мероприятие проводится у Соловецкого камня на Лубянской площади. В течение дня люди будут выходить к нему и зачитывать имена погибших во время Большого террора 1937–1938 годов. По данным правозащитного центра «Мемориал», за годы террора в СССР только в Москве расстреляли более 40 тысяч человек.

Акция продлится до 22:00. Она проводится ежегодно в канун 30 октября — Дня памяти жертв политических репрессий в России.