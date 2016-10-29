Россия не смогла переизбраться в Совет ООН по правам человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Голосование состоялось в пятницу, 28 октября. Россию поддержали всего 112 государств-членов ООН. Ее конкурентки в борьбе за попадание в СПЧ набрали больше голосов: Хорватия — 114, а Венгрия — 144. Именно они будут представлять Восточную Европу с 2017 по 2019 годы. Россия сложит свои полномочия в конце 2016 года.

Незадолго до голосования более 80 правозащитных и гуманитарных организаций потребовали не допустить переизбрания России в Совет по правам человека. По их мнению, включение страны в СПЧ ударило бы по его авторитету, так как «действия России в Сирии контрастируют с ее риторической приверженностью правам человека».