Бывший министр спорта Виталий Мутко назвал свое главное достижение на прежнем посту. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Матч ТВ».

За восемь лет удалось изменить отношение к спорту в стране — во власти, среди населения. Спорт стал популярным, им увлекается молодежь, становится модно быть здоровым, сильным и спортивным. Массовость — главный успех Виталий Мутко, вице-премьер России по спорту, туризму и молодежной политике

По словам Мутко, с 2008 по 2016 годы в спорт пришли около 20 миллионов россиян. При этом он не уточнил, как именно производились расчеты.

Выход же России в число призеров Евро-2008 и другие достижения в большом спорте он описал как «вещи, которые делаются, чтобы увлечь молодежь». «Конечно, второе наше достижение, что Россия стала лидером в мировом спорте», — добавил политик.

В середине октября 2016 года президент России Владимир Путин назначил Мутко вице-премьером по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. Вместо него Минспорта возглавил его прежний заместитель Павел Колобков. Незадолго до своего перехода на новую должность Мутко заявлял, что его главное полномочие на посту министра спорта «получать по голове».