Сводный экономический департамент Центробанка расформируют, а его глава — заместитель председателя Банка России Надежда Иванова — перейдет на должность советника председателя ЦБ. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс».

Уточняется, что функции сводного экономического департамента распределят между другими подразделениями Центробанка. По данным источников «Интерфакса», о новых кадровых и структурных перестановках объявят в ноябре.

Надежда Иванова возглавляет сводный экономический департамент более десяти лет. В 2013 году ее назначили заместителем председателя Банка России с сохранением должности директора департамента. Кроме того, Иванова входит в совет директоров ЦБ.