Компания Google саботирует исполнение предписания Федеральной антимонопольной службы об устранении нарушений на российском рынке мобильных приложений. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев, сообщает РИА «Новости».

Артемьев напомнил, что в сентябре 2015 года ведомство уличило Google в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и предписало компании устранить нарушения до 18 декабря 2015 года. Корпорация не устранила нарушения.

По словам Артемьева, ФАС намерена наложить на Google штраф за невыполнение требований ведомства в установленный срок. Вопрос о штрафе рассмотрят 2 ноября. Также глава ФАС подчеркнул, что штрафы будут накладывать «каждый раз, как это позволяет КоАП, до того момента, пока они не исполнят наше предписание».

Кроме того, ФАС может «добиться нового решения суда о понуждении к исполнению». В таком случае руководству компании за невыполнение судебного решения будет грозить уголовная ответственность.