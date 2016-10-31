Министерство финансов намерено отменить норму, обязывающую кредиторов требовать от граждан информацию о СНИЛС при оформлении кредитов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным замминистра финансов Алексея Моисеева, проект закона уже готов. На такой шаг Минфин идет по просьбе Центробанка, пошедшего навстречу банкам: Пенсионный фонд России отказался предоставлять банкам соответствующую информацию. «Кредитные организации действительно не имеют иного ресурса получения СНИЛС, если заемщик не имеет СНИЛС или не хочет его предоставлять банку», — пояснил Моисеев.

Ранее в Центробанке пытались проработать механизм сбора данных о СНИЛС через Федеральную налоговую службу.

В сентябре стало известно, что с 2017 года россиянам придется предъявлять СНИЛС при оформлении кредита в банке. Предполагается, что в первую очередь новые требования ударят по потребительскому кредитованию, в особенности в местах продаж, так как россияне не привыкли брать с собой СНИЛС.